FÚTBOL SALA Victoria para recordar El Unión Alcoyana FS ganó ayer 5-4 al Elche con un gol de Iván Verdú en el último minuto que sentenció el encuentro – Los de Javi Silvestre vuelven a jugar esta semana, el domingo a las 12 en la Salle ante el Callosa del Segura viernes, 07 de abril de 2017 El jueves se disputó el partido aplazado por las nevadas correspondiente a la jornada 15 de campeonato. Tres meses después se enfrentaron probablemente los dos equipos más jóvenes y con más proyección del grupo 15 de la Tercera División de fútbol sala. El Elche vino a Alcoy con mucho apoyo en la grada para conseguir tres puntos que los distanciaran de su rival en la clasificación. No fue menos la asistencia alcoyana en el Francisco Laporta pese a la tardía hora de comienzo, disputado a las 21.30h. El encuentro arrancó con un Elche B muy agresivo en la presión y un Unión alcoyana que, conociendo la importancia de estos tres puntos, salió muy concentrado. El quinteto inicial lo formaron Jaco, Dani, Gomis, Pablito y Verdú. El equipo de Javi Silvestre no tardó mucho en comenzar a tener ocasiones y ya en el minuto 2 de partido se adelantó por medio de Gomis tras un saque de banda. Las claras ocasiones continuaron llegando sin éxito. Se desperdiciaron varios mano a mano por parte de diferentes jugadores, como Verdú, Iñaki, Pablito, Gomis y Nando, ante el acertado meta visitante antes que, en un fatídico minuto final de la primera parte, un penalti, un error y, tras el saque de centro, una sucesión de despropósitos, el Elche empató y se fue sorprendentemente 1-3 al descanso. Nadie daba crédito a lo sucedido y, para poner las cosas más difíciles, Dani se fue lesionado a la ducha y el equipo se quedó con dos cambios de campo. El descanso sirvió para convencerse de que el trabajo se estaba haciendo bien y así fue. El equipo salió encendido a presionar muy arriba para recuperar el balón rápidamente. Salió bien. En el 22 Verdú recortó distancias. El empate no se hizo esperar. Una galopada de Gabri por la banda acabó en el palo y el rechace lo recogió Pablito que, tras un buen recorte, hizo el 3-3. Iván Verdú, en un doble penalti puso el 4-3 logrando remontar el resultado. Se generaron de nuevo clarísimas ocasiones para ampliar pero, sin embargo, a falta de un minuto, el Elche empató el partido jugando de 5. Se hizo el silencio pero nuevamente Iván Verdú, tras sacar de centro y combinar con Pablito, enchufó un misil por toda la escuadra poniendo el 5-4 final sentenciando el encuentro. Buenas sensaciones antes de volver a jugar esta semana. Los de Javi Silvestre reciben el domingo a las 12 en la Salle al Callosa del Segura, antepenúltimo clasificado que tiene siete puntos menos que el conjunto de Alcoy.