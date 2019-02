The examples populate this alert with dummy content

ESPANYOL B 0-1 ALCOYANO Victoria, seis partidos después El Alcoyano vuelve a ganar, algo que no conseguía desde diciembre – Braulio firma el tanto con el que los de Vicente Mir han sumado tres puntos domingo, 10 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La visita del CD Alcoyano al Espanyol B se ha saldado con victoria para los blanquiazules gracias al gol de Braulio en el inicio de la segunda parte que le ha dado los tres puntos al conjunto de Vicente Mir. El Alcoyano se reencuentra así con la victoria seis partidos después, ya que desde mediados de diciembre, cuando ganó a domicilio ante el Sabadell, ni marcaba gol como visitante ni saldaba un encuentro con los tres puntos. El Deportivo viajaba a la Ciudad Deportiva Dani Jarque con varias bajas en su haber, sobre todo en defensa. Muchos atacantes en la convocatoria, en la que no ha estado Antonio Pino que se lesionó el viernes. A la lista de la enfermería hay que sumar a Nieto que se ha roto en el encuentro y ha entrado Óscar Díaz en su lugar. La primera parte ha arrancado con minutos intensos en los que el Espanyol B ha tenido la ocasión más clara del partido que ha finalizado con el balón estrellado en el larguero, siendo este el primer acercamiento con claro peligro por parte de ambos conjuntos. La línea de fútbol y de ocasiones ha ido disminuyendo con el paso de los minutos. El equipo local ha disfrutado de la posesión del balón que no le ha llevado nada, ya que al descanso se ha llegado sin goles en el marcador. El pitido inicial del segundo acto ha traído el gol de Braulio. Desde el círculo central el Alcoyano ha firmado una jugada de Óscar Díaz que ha acabado con tanto del delantero blanquiazul que se ha marchado de los defensas del Espanyol B y que ha tirado cruzado abajo sin que Edu, portero local, pudiese hacer nada para detenerlo. Ha sido el primer tiro entre los tres palos del Deportivo, que ha supuesto reencontrarse con el gol como visitante, después de que el último tanto a domicilio del Alcoyano fuese a mediados de diciembre ante el Sabadell. El Espanyol B no ha apretado demasiado al conjunto de Vicente Mir durante la segunda parte, pero las ocasiones en las que ha llegado a la portería del Alcoyano se ha encontrado con Miguel Bañuz o con que el balón se ha marchado fuera. En los últimos minutos de partido y en los 4 de añadido el Deportivo ha sufrido para defender el resultado que le ha dado finalmente los tres puntos. Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Primi, Hermosa, Anaba, De Lerma, Nieto, Vicente, Lino y Braulio. Banquillo: Ortega, Omgba, Óscar Díaz, Felipe, Eldin y Rubio. La próxima jornada se disputará el domingo 17 de febrero a las 17 horas en El Collao ante el CD Ebro.