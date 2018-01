The examples populate this alert with dummy content

HÉRCULES 1-2 ALCOYANO Victoria soñada El CD Alcoyano se reencuentra con la victoria seis partidos después, y lo hace en uno de los mejores escenarios del Grupo III de la Segunda B, el José Rico Pérez – Mario Fuentes y Eldin Hadzic son los autores de los goles blanquiazules, en el caso del bosnio, en su debut con el equipo de Galiana domingo, 14 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp 579 minutos han pasado desde que el Club Deportivo Alcoyano ganó en noviembre al Deportivo Aragón 0-2. Seis partidos y 39 minutos después, el conjunto blanquiazul ha vuelto a marcar gol tras una larga sequía que ha cortado el capitán Mario Fuentes en el minuto 39 de partido en una jugada a balón parado. Jugada de estrategia encabezada por Roberto Alarcón que se ha encargado de darle salida al esférico para que Fuentes lo introdujese en la portería de Ismael Falcón, portero del Hércules CF. El estadio José Rico Pérez es el escenario donde el Alcoyano se ha reencontrado con el gol y también con la victoria, aunque en los últimos minutos no lo parecía. Tras un partido dominado prácticamente por el conjunto de Alcoy, el futbolista alcoyano Juli, que milita en el conjunto alicantino, ha puesto el 1-1 en el marcador en el minuto 86. Después de que el equipo de Galiana cambiase de estrategia y se replegase atrás, el único disparo entre los tres palos del Hércules ha ido dentro. Eldin, futbolista recién llegado a las filas blanquiazules en el mercado de invierno ha tenido un debut soñado, aunque su entrada en el terreno de juego se ha visto marcada por los pitos de la afición del Hércules, uno de sus ex equipos. El futbolista bosnio ha anotado el gol de la victoria en el último suspiro, en los últimos segundos de los tres minutos de descuento añadidos por el árbitro, dándole así la victoria al Alcoyano. El triunfo, celebrado inmediatamente con la afición alcoyanista desplazada hasta el Rico Pérez, supone un soplo aire fresco muy necesario para la plantilla y el cuerpo técnico del Deportivo, a quienes ahora se les solicita continuidad en los resultados y que esta victoria no sea un espejismo. La próxima jornada será también a domicilio para el CD Alcoyano, ya que el conjunto de Galiana viajará para enfrentarse al Cornellá el domingo 21 de enero a las 18 horas.