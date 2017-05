The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Victoria trabajada El Unión Alcoyana FS ganó al Calpe 4-2 en un partido en el que se anotaron los seis goles en tan sólo siete minutos – Los de Javi Silvestre mantienen la posición 11 de la tabla con 32 puntos miércoles, 03 de mayo de 2017 El pasado sábado 29 de abril se disputó el partido correspondiente a la jornada 28 que enfrentó al Unión Alcoyana FS y al Calpe Futsal. El equipo de Javi Silvestre volvía a la competición después del parón en un encuentro importante para asegurar la plaza en la competición. De inicio el equipo salió con: Jaco, Gomis, Mauro Pastor, Verdú y Pablito. El equipo de Javi Silvestre empezó muy intenso presionando en tres cuartos de campo provocando numerosas recuperaciones. Ya en el minuto 4, en un disparo de falta de Verdú, el rechace fue a parar a Nando que envió el balón al palo, siendo esta la ocasión más clara de la primera mitad junto a un mano a mano de Iñaki que no supo transformar en gol. A falta de dos minutos, el Calpe se encontró un mano a mano que Jaco resolvió magistralmente. El susto envalentonó a Verdú que estuvo a punto de adelantar a los alcoyanos a pocos segundos del final de la primera mitad. El inicio de la segunda parte fue trepidante. Un saque rápido de Jaco a Verdú, que aguantó perfectamente para el desmarque de su compañero Mauro Pastor, acabó con una gran parada al segundo palo del portero visitante. Las ocasiones siguieron pero el gol no llegaba. La afición tuvo que esperar hasta el minuto 31 para que Nando hiciera el primero con un disparo ajustado al palo después de un saque de banda. El Calpe empató poco después en una de las pocas ocasiones que tuvo pero la respuesta del Unión Alcoyana fue rápida. Hizo el 2-1 y el 3-1 tras un córner y un saque de banda en apenas un minuto. Los goleadores fueron Pablito en el 34 y Gomis en el 35. El equipo local se creció aun más con el resultado a favor llegando a trenzar muy buenas jugadas ante la presión visitante. En una de ellas, Verdú puso el 4-1 a falta de 4 minutos para el final. Esta situación provocó que los jugadores del Calpe empezaran a jugar de 5 y que en un desajuste pudieran poner el 4-2 en el marcador. Sin embargo no se acercaron más con peligro, la buena defensa alcoyana pudo mantener el marcador y llevarse estos valiosísimos tres puntos.