FÚTBOL SALA Victoria y nuevo partido en casa La Unión Alcoyana FS ha ganado al Aspe por 5-4, anotando el gol del triunfo sobre la bocina – El próximo encuentro será como local el sábado a las 17.30h ante el segundo clasificado, el San Vicente Hércules jueves, 26 de enero de 2017 Sin descanso. Después del éxtasis y de los 3 puntos cosechados el miércoles, cuando se ganó al Aspe sobre la bocina con gol de Iván Verdú que puso el 5-4 final, llega la primera jornada de la segunda vuelta y llega un Hércules que se presenta este año como la revelación de la liga pues, a estas avanzadas alturas de campeonato, ostenta la 2ª posición en la tabla clasificatoria. Un equipo que, aunque el año pasado disputaba la fase de ascenso a 1ª división y descendía finalmente por motivos extradeportivos, ha realizado una profunda y joven remodelación en su plantilla. En el partido de la primera vuelta los de Javi Silvestre tuvieron el partido en su mano pero un mal inicio de la segunda parte les condenó a la derrota final dejando un mal sabor de boca que con trabajo y tranquilidad se ha ido eliminando para llegar a estas alturas como una escuadra más sólida y con mayores garantías. Además, de recibir al nuevo rival con los ánimos altos por la victoria cosechada ante el Aspe en casa, y también que este partido se juega en Alcoy, el sábado 28 de enero a las 17.30h. Los visitantes han ganado esta temporada a Nueva Elda en casa y Horadad a domicilio pero llegan con dos derrotas consecutivas, ante Aspe 1-5 y, la semana pasada, ante Calpe 4-2. Para este partido, a diferencia del miércoles, el entrenador Javi Silvestre recupera a Nando para la convocatoria donde siguen siendo bajas Borja, Mauro, Dako y Llorenç. La jornada deparará interesantes choques, entre ellos, el derbi comarcal entre el Ye Faky, que va cuarto, y el Futsal Ibi, que va sexto. El juvenil esta semana disputará su partido en domingo y a domicilio, en casa del Xaloc Alacant. A las 10h en el bonito pabellón del Pitiu Rochel, anexo al Rico Pérez.