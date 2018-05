The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 3-1 SAGUNTINO Victoria y permanencia El CD Alcoyano tuvo la permanencia matemática antes de iniciar el último encuentro en El Collao ante el Atlético Saguntino, en el que ganó 3-1 al equipo romano con goles de Barreda, Nieto y Mariano Sanz domingo, 06 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los resultados previos al último partido en El Collao de la temporada cercioraron la permanencia de forma matemática del CD Alcoyano, aún así, los de Mario Barrera iniciaron de forma intensa el encuentro y en el primer minuto de juego tuvieron la primera ocasión de peligro aunque el balón se fue alto. El Atlético Saguntino dio la sorpresa en el minuto 4, y en su primera llegada metió gol, poniéndose así por delante en el marcador con el 0-1. Kata fue el autor del tanto que no tuvo impedimentos por parte de la defensa blanquiazul y de cabeza remató el esférico que entró por la parte de la derecha de la portería de Miguel Bañuz que no se esperó es remate del jugador del Saguntino. Con un mejor Alcoyano a lo largo de la primera mitad, el defensa del Alcoyano, Carlos Barreda, puso el empate en el 23 tras una indecisión del Saguntino bien aprovechada por los locales dejando el 1-1 en el luminoso hasta el descanso. Previo a esta situación el árbitro anuló un gol del Saguntino por fuera de juego. Gato estuvo a punto de anotar gol pero estaba adelantado y se pitó situación antirreglamentaria. Tras el descanso, en el minuto 61 Gato inició una jugada de éxito que pudo ser truncada con su caída en el área. Sin embargo, el jugador de Alcoyano logró rehacerse y le dio el balón a Mariano Sanz que vio a Nieto bien posicionado, y éste anotó el gol que puso por delante al Alcoyano y que el delantero Mariano Sanz amplió la ventaja en el 87 con un golazo. Este resultado supuso la tercera victoria consecutiva del Alcoyano en casa, hecho insólito de la temporada. El Saguntino, desesperado, se quedó con uno menos en el 89 por la expulsión de Adrià Granell, muy conocido y querido en Alcoy. Gato y Nieto se retiraron del terreno de juego con una ovación por parte del público, despidiendo así a dos de los jugadores del Alcoyano en el último encuentro en El Collao. La próxima y última jornada de la temporada 2017/2018 se jugará en El Clariano ante el Ontinyent CF que se juega el play off. El encuentro será el domingo 13 de mayo a las 18 horas.