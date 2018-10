The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Videoarte sobre El Molinar para reabrir el CADA El Centre d'Art d'Alcoi se prepara para volver a acoger las propuestas plásticas de los artistas emergentes y consagrados - El turno para inaugurar la sala gestionada por el Ayuntamiento es para el trabajo audiovisual del alcoyano Damià Jordà jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La niebla sobre el futuro del Centre d'Art d'Alcoi comienza a disiparse, por fin, de una manera más real. Aunque todavía no hay fecha concreta para su reapertura -todo apunta a que será a finales de este mes de octubre-, los distintos espacios del monumental edificio ya tienen dueño y comienzan a prepararse para albergar tres propuestas plásticas bien diferenciadas. Si el artista más internacional de Onil, Eusebio Sempere, llegará desde Madrid hasta la planta gestionada por el IVAM, y la Fundación CAM recuperará una de sus colecciones para la inauguración, el Ayuntamiento ha confiado en el artista Damià Jordà y su arte audiovisual para la sala municipal del CADA. Y, precisamente, Jordà ha escogido para tal efeméride la primera obra íntegra sobre su ciudad natal, una videoinstalación sobre El Molinar que realizó gracias a una beca y que ya ha estado expuesto en l'Espai Rambleta de Valencia. Un trabajo que revoluciona las salas de arte de Alcoy, más habituadas a proyectos pictóricos más 'estáticos'. Junto a Simfonia Industrial -así se titula la obra protagonista de Jordà, realizada, por cierto, gracias a una colaboración con los archivos que Radio Alcoy guarda en su hemeroteca de la época de la eclosión industrial- los visitantes del CADA podrán disfrutar de otras seis propuestas audiovisuales del artista. Sin duda, una reapertura, al más puro estilo SXXI, más que preparada.