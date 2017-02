The examples populate this alert with dummy content

GIRONA 1-4 ALCODIAM Viento en popa El Enrile PAS Alcoy cosecha una nueva victoria que le mantiene en la mitad de la tabla – Los de Sergi Punset han ganado a domicilio al Girona por 1-4 con goles de Formatjé, Gelmà, Cañellas y Castanheira domingo, 19 de febrero de 2017 Parece que la permanencia cada vez está más cerca para el Enrile PAS Alcoy. El equipo dirigido por Sergi Punset ha logrado una nueva victoria, y esta vez ha sido a domicilio, en casa del Girona por 1-4. Los autores de los goles han sido Ferrán Formatjé, David Gelmà, Pere Cañellas y Tomás Castanheira. De nuevo, el equipo de Alcoy se enfrentaba a un rival directo, el Girona que tenía tan sólo dos puntos menos pero estaba cuatro puestos por debajo. Ambos conjuntos, el Enrile y el Girona, están por la parte media baja de la tabla, donde la situación está muy igualada entre todos los equipos que se encuentran en ella. Tras la victoria del equipo de Sergi Punset, el Enrile tiene 24 puntos, puntuación que le lleva hasta el puesto siete de la tabla, uno por encima que cuando empezó la jornada del fin de semana del 19 y 20 de febrero. El Alcodiam ocupa momentáneamente esa posición, ya que todavía hay varios encuentros que no se han disputado y que podrían variar la clasificación, pero no los puntos del Patín. En Enrile ha ido todo el encuentro ante el Girona por delante en el marcador. Ferrán Formatjé fue el encargado de abrir el marcador a favor del equipo de Alcoy en el minuto 17 de la primera parte poniendo el 0-1. A falta de dos minutos para el final de los primeros 25 minutos, David Gelmà amplió la ventaja en el marcador. Con el 0-2 acabó la primera mitad. En la reanudación, fue el capitán del Patín, Pere Cañellas, el encargado de materializar el tercer gol del equipo de Sergi Punset poniendo el 0-3, resultado complicado para el Girona. Los locales respondieron a los 6 minutos del inicio de la segunda mitad anotando el primer y único gol para su cuenta. El 1-3 se mantuvo durante prácticamente toda la segunda parte, hasta que a falta de 3 minutos para el final Tomás Castanheira puso el 1-4 final para el conjunto de Sergi Punset, que está a diez puntos del quinto clasificado y a diez puntos también del colista. Con esta victoria, el Enrile continua encarrilando su permanencia en la OK Liga logrando buenos resultados desde el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda, ya que el inicio fue complicado para el Patín con un equipo renovado casi al completo, tanto en los jugadores que conforman la plantilla como en el cambio de entrenador.