VISITA AL HOSPITAL Villancicos solidarios La Asociación Solc, junto a los alumnos de Batoy, ha amenizado por un momento la estancia de los enfermos en el hospital Virgen de los Lirios miércoles, 17 de diciembre de 2014 Por segundo año consecutivo se ha llevado a cabo el proyecto Somiant, somiant, al rei arribaràs. La idea comenzó el año pasado sólo con los enfermos de oncología, pero de forma espontanea, los cánticos se llevaron al resto del hospital. Este año ha estado todo organizado y todo el hospital ha disfrutado de la presencia de los pajes. Marcela Ripoll, presidenta de SOLC, destaca la importancia de estas iniciativas “Es un pequeño gesto pero que los enfermos agradecen mucho. El año pasado comenzamos en la planta de oncología, pero de forma espontánea, nos fuimos por todo el hospital. Este año estamos por grupos y nadie se queda sin escuchar villancicos”, destacó.