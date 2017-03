The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO Y OCIO Villena convierte su plaza de toros en una feria outlet Del 31 de marzo al 2 de abril, 25 establecimientos ofrecen descuentos de hasta el 70% y oferta de ocio viernes, 31 de marzo de 2017 La Feria Outlet regresa a Villena tras varios años de ausencia. La plaza de toros cubierta acoge la tercera edición de esta cita en la que participa el Ayuntamiento de Villena y que organiza la Asociación de Comercios y Servicios Vi. La III Feria Outlet de Villena contará con 25 comercios de Villena decalzado, deporte, hogar, joyería, música, papelería, moda e infantil, que durante todo el fin de semana ofrecerán una amplia variedad de productos con hasta el setenta por ciento de descuento. La inauguración tendrá lugar este viernes 31 de marzo a las 18 horas y el horario de apertura de la feria durante el sábado y el domingo será de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 horas. La feria contará con la zona Outlet Experiencia con demostraciones y presentaciones en directo durante todo el fin de semana. Durante toda la Feria Outlet habrá un servicio gratuito de ludoteca para niños y niñas de 3 a 12 años a cargo de Iberanima. Esto junto a la cafetería y la zona chill out permitirá a los padres y madres poder disfrutar de la experiencia de compra.