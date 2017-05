The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA Vint anys de la missió Cassini-Huyyens El doctor en Física, José Cantó, parla d'este projecte liderat per les agències espacials martes, 02 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO De ciència certa (02/05/2017) La missió espacial Cassini-Huyyens és el tema principal de l'espai De Ciència Certa del mes de maig. El doctor en Física, José Cantó, parla d'este projecte liderat per les agències espacials del que es compleixen 20 anys.



Les al·lèrgies centren les curiositats i la pregunta pel mes vinent. José Cantó planteja el repte de descobrir qué són els Eosinòfils i la seua relació amb les al·lèrgies.