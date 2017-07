The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO Visauto: la estrella que brilla desde hace 25 años El concesionario oficial de Mercedes-Benz cumple un cuarto de siglo en continuo crecimiento miércoles, 05 de julio de 2017 Visauto, el concesionario oficial Mercedes-Benz, ha cumplido 25 años. Medio siglo de servicio bajo la prestigiosa marca de la estrella. Y lo ha celebrado con una comida en el restaurante Lolo de Alcoy. Al acto asistieron 125 personas. Desde su fundación, en 1992, el concesionario ha mantenido un constante crecimiento. De su primigenia actividad en Alcoy y en la comarca ha pasado a contar con instalaciones en otros cuatro municipios de las comarcas centrales. Visauto cuenta con concesionarios en Benissa, Dénia, Gandia y en Xàtiva, este último de reciente apertura. Estos puntos de atención y venta completan el ubicado entre Alcoy y Cocentaina, desde donde presta servicio a L’Alcoià y El Comtat. La empresa resalta que cuenta “con el mejor equipo de profesionales”, especializados en la venta de vehículos nuevos y seminuevos, tanto turismos como industriales. La firma también destaca su servicio de postventa “experto y personalizado” a través de las “últimas tecnologías en mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos Mercedes”. Echando la vista atrás, Visauto recalca que el “fuerte crecimiento” que ha experimentado en sus 25 años. La celebración del 25 aniversario de Visauto lo extiende la empresa a sus clientes, a través de promociones y descuentos “muy atractivos tanto de ventas como de postventa”.