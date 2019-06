The examples populate this alert with dummy content

NUEVO MODELO Visauto presentó en plena Plaça de Dins su novedoso Mercedes CLA El acto reunió a numeroso público en este punto tan céntrico de la ciudad - Este nuevo Mercedes destaca por su diseño deportivo y aerodinámico lunes, 17 de junio de 2019 Visauto, concesionario Mercedes Benz y Smart, presentó recientemente en plena Plaça de Dins su novedoso y espectacular Mercedes CLA en un acto en el que no faltó un gran escenario, confetti, música, sorteos, sorpresas... todo en el mejor ambiente. Se trata de un nuevo modelo que creó una gran expectación entre el numeroso público asistente. Cuando fueron descubiertos sus dos modelos, uno rojo y otro blanco, los asistentes quedaron sorprendidos y maravillados por su línea y diseño deportivo y aerodinámico, con frontal inclinado hacia delante, una parilla con efecto diamante, tren de rodaje también deportivo, puertas sin marco, faros led high performance.... algunos de los numerosos detalles que distinguen a este nuevo Mercedes CLA. Si no pudiste acudir a este acto y quieres ver este nuevo modelo de cerca, Visauto te espera en la Avenida de Alicante, 5, Autovía Alcoy-Cocentaina.