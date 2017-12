The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI Visión de futuro El campus de Alcoy de la UPV presenta el Máster en Robótica y Visión Artificial y el nuevo espacio para la innovación jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/12/2017) El campus de Alcoy de la UPV incorpora a sus titulaciones el Máster en Robótica y Visión Artificial. En el programa Mil.leni de este jueves 7 de diciembre lo presentan sus responsables. El lugar escogido es el nuevo espacio para la innovación del Programa de Generación Espontánea, Aula Desing Factory Caixa Ontinyent. El director del campus, Juan Ignacio Torregrosa, y el subdirector de Emprendimiento, Empleo y Generación Espontánea, Jaime Masiá, introducen el programa con la definición del nuevo espacio. Los estudios surgen como respuesta a la creciente demanda de profesionales con experiencia en el campo de la robótica y visión artificial aplicada a la industria. El máster se desarrolla tras la cátedra iniciada con la empresa Multiscan Tecnologies. En el programa Mil.leni de Radio Alcoy, su director técnico, Simon Van Olmen, ha destacado la necesidad en la comarca de titulados especializados. "Encontramos dificultades para encontar gente preparada". David García Sanoguera, subdirector del Máster y Adolfo Hilario, Coordinador del Máster aportan más detalles de los nuevos estudios. El campus de Alcoy abre el plazo de preinscripción para este máster el próximo 18 de diciembre. A mediados de enero comenzaría a impartirse. El horario docente previsto es los jueves, viernes por la tarde y sábado en jornada de mañana y tarde, para facilitar el acceso a los interesados que estén trabajando.