FÚTBOL SALA Visita al colista El Unión Alcoyana FS viaja el sábado para enfrentarse al Pinoso Athletic tras lograr una victoria la pasada jornada – El encuentro se disputará a las 19.30h viernes, 17 de febrero de 2017 Llega la jornada 19 de liga con una nueva visita para el Unión Alcoyana FS que viaja el sábado 18 de febrero para enfrentarse a domicilio al colista, al Pinoso Athletic a las 19.30 horas. Una nueva oportunidad de seguir creciendo como equipo e ir mereciendo cada escalón que plantea la tabla clasificatoria. Con 5 victorias en los últimos 7 partidos, el equipo de Javi Silvestre empieza a recuperar el terreno perdido a base de trabajo, de mostrarse cada vez es más competitivo en defensa y de mejorar el acierto de cara a gol. Precisamente estas cualidades serán las que necesite en su próximo partido de liga en Pinoso. Le espera un último clasificado que ya logró empatar en Alcoy en la jornada 4 que se disputó en octubre y que viene lograr puntuar en dificilísimas pistas como las de Calpe en la que empató 2-2, logrando también la victoria ante el Albatera por 1-2 o ante el Ye Faky 3-6. De este manera, el sábado a las 19:30h de la tarde-noche, los de Javi Silvestre saltarán a la pista con un objetivo doble, el de sumar 3 nuevos puntos y el de recortar distancias con los rivales directos ahora mismo en la clasificación, Calpe y Elche B, a 2 y 3 puntos respectivamente. En la convocatoria de esta nueva jornada se recupera a Luispa y probablemente a Mauro Pastor, que ya forma parte de la dinámica grupal y podría volver a disputar algunos minutos. Siguen siendo baja Borja, Llorenç, Dako y Víctor. El juvenil esta semana disputará su partido como local el sábado en horario habitual, es decir a las 16h en el Polideportivo Francisco Laporta, ante el Nueva Elda B.