FÚTBOL SALA Visita al líder El Unión Alcoyana FS viaja esta semana para enfrentarse al Nueva Elda, equipo que ocupa el liderato en solitario y que es el máximo goleador del grupo y también el menos goleado viernes, 03 de marzo de 2017 Una nueva jornada en el horizonte y llega el partido más difícil del campeonato. Difícil porque el Unión Alcoyana FS se enfrenta al líder, el Nueva Elda, que se distancia de su inmediato perseguidor en 12 puntos cosechando tan sólo dos derrotas en lo que va liga, que han sido en casa del Aspe y del Hércules San Vicente. Y también difícil porque en su feudo, jugando como local, el nueva Elda no ha concedido ni un solo punto a los equipos que han recibido en lo que va de temporada. Los de Javi Silvestre demostraron ser muy competitivos en el choque de la primera vuelta en Alcoy. Se dominó por completo una primera parte marcada por el 1-0 para los locales con el que ambos conjuntos se marcharon al descanso. La segunda mitad fue diferente, y dos goles de maña fortuna le dieron la vuelta al marcador. Después, los de Elda, hicieron valer la fortaleza de la plantilla que compone el equipo esta temporada y se acabaron imponiendo por 1-4. El Unión Alcoyana ya se ha recuperado de la derrota ante el Castalla, pues el partido, en líneas generales, no tuvo nada que ver con haber perdido por 0-4 ya que se logró cierta igualdad pero el encuentro se decantó para los visitantes. En cuanto a la convocatoria, el club ha anunciado la baja definitiva de Luispa, a quien le han agradecido su paso por el club tanto a nivel deportivo como personal. Por otra parte, continúan las bajas de Dako y Borja, además, son serias dudas Víctor, que arrastra un duro golpe en el dedo, y Gomis, con problemas lumbares desde la semana de Castalla. Llorenç y Mauro Pastor están disponibles para Javi Silvestre y continúan mejorando su estado de forma y ganando minutos de aportación al grupo. En cuanto al equipo juvenil, disputa un nuevo partido en casa, será el sábado 4 de marzo a las 16h en el Pabellón A del Polideportivo Francisco Laporta ante el Ibi Futsal B.