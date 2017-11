The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Visita de los alumnos de Bachillerato del Andreu Sempere a Radio Alcoy El grupo ha venido acompañado del profesor Siba que se encarga del area educativa audiovisual en el centro de Secundaria miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/11/2017) Un grupo de estudiantes de segundo curso de Bachillerato del IES Andreu Sempere ha visitado este miércoles Radio Alcoy. Los alumnos han estado acompañados del profesor Siba, que se encarga del area educativa audiovisual en el centro de Secundaria. Al final de la visita una alumna ha hablado, en representación de sus compañeros. El mensaje de agradecimiento a la atención prestada por Gonzalo Belenguer, técnico de Radio Alcoy, se ha podido escuchar al final del Informativo comarcal.