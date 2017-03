The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Visita complicada a un rival directo El Unión Alcoyana FS viaja para enfrentarse al Dinamita Albatera, conjunto que va un puesto por encima de ellos – El partido se disputa el sábado 1 de abril a las 17.30 horas viernes, 31 de marzo de 2017 Jornada 25 para el Unión Alcoyana FS y, de nuevo, muy importante por el rival, el Dinamita Albatera. Con los mismos puntos que los de Javi Silvestre y con los máximos rivales en la zona media de la tabla jugando entre ellos o con difíciles enfrentamientos, el partido del sábado a las 17.30 horas se presenta como crucial para este final de liga en el que los de Alcoy jugarán como visitantes. Después de realizar dos buenos partidos ante La Vila y Aspe, los jugadores del equipo de Alcoy viajarán a Albatera con el objetivo de volver a batir a los rojillos como ya hicieron en el partido de la primera vuelta, cuando ganaron por 3-1. Los de la Vega Baja vienen de perder 5-4 en Calpe en la anterior jornada pero anteriormente llevaban tres partidos puntuando, tanto en casa ante Aspe con un resultado de 7-2, como a domicilio ante Callosa con un marcador de 2-3 y Horadada 5-5 a domicilio. Los de Javi Silvestre, aún con la plantilla bajo mínimos, están respondiendo a las exigencias perfectamente y, con Nando como novedad respecto al partido de Aspe, volverán a disponer de tres cambios de banquillo para los jugadores de campo si no se recupera a tiempo el juvenil Mauro, que viene arrastrando demasiado tiempo un golpe en un dedo del pie. Visita complicada y con una situación difícil, en el que será un partido donde puntuar puede suponer escalar puestos en la tabla. Respecto a la nueva jornada de liga, destacar, por proximidad en la clasificación, los encuentros Horadada - Aspe y La Vila - Elche B. Otro encuentro llamativo de la parte alta de la clasificación será el Ye Faky - Hércules SV. El juvenil finaliza la liga con el partido aplazado por las nevadas. Lo hará el sábado en casa a las 16h ante el Bel·liana de Villena. Con el 7º puesto asegurado, los de Jorge Carmona intentarán acabar la liga con el mejor sabor de boca posible.