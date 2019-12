The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Visitas guiadas con Guiarte con arte de la mano de Tereseta y Tirisiti A partir del viernes 6 empezarán estas actividades que se extenderán hasta el sábado 4 y domingo 5 de enero - Jenny Ramírez ha estado en Radio Alcoy explicando detalles de esta iniciativa martes, 03 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/12/2019) Guiarte con arte ya tiene preparada una nueva iniciativa como son las visitas a la ciudad guiadas por Tereseta y Tirisiti, que estarán acompañados por otros personajes del Betlem del Tirisiti. Las rutas empezarán el viernes 6 y se extenderán hasta el sábado 4 y domingo 5 de enero. Empezarán desde la Tourist Info y acabarán en la Glorieta en el parque de Tirisiti. Jenny Ramírez, responsable de Guiarte con arte, ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles de estas rutas guiadas para las que se podrán inscribir los interesados consultando la web de Guiarte con arte, sus redes sociales o en el teléfono 650 59 42 32.