ALCOY Visto bueno a la reurbanización de Sant Francesc y plaza Ramón y Cajal El gobierno local aprueba la modificación definitiva del proyecto y prepara el anuncio para licitar las obras por valor de 404.000 euros jueves, 05 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El gobierno de Alcoy aprueba la modificación del proyecto de reurbanización de la calle Sant Francesc, Placeta Creu Roja y Plaza Ramón y Cajal como paso previo a la publicación de la licitación del proyecto por un importe de 404.000 euros. La nueva imagen de esta céntrica zona ya está más cerca una vez que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a unos cambios, aportados por el departamento de Arquitectura, en la ejecución de este proyecto que incluye una plataforma única de uso mixto, con un pavimento de piedra natural para las zonas de peatones y adoquines de losa de color óxido que se colocarán en las áreas para viandantes con acceso de vehículos para los vecinos y servicios y otro pavimento técnico de adoquines para superficies de tráfico, según informan fuentes municipales. Vanessa Moltó, edil de Comercio, destaca que "esta obra supondrá una mejora considerable para poder visualizar el espacio de peatones que une la Glorieta con la plaça de Dins, de forma accesible, sin peligro de deslizamientos, y creando una plataforma única que ayudara a revitalizar esta zona recuperando espacio para las personas, revitalizando su entorno y haciéndola más atractiva". La edil ha anunciado que el siguiente paso será abrir el plazo para que las empresas opten a ejecutar estas obras, la mitad de la financiación será a cargo de fondos europeos, y que espera que en "pocos meses" estén en marcha los trabajos.