The examples populate this alert with dummy content

NOVEDOSA INICIATIVA "Viure en el Centre es una de nuestras campañas más ilusionantes" Antonio Piñero, director de la agencia creativa Imaginarte, nos habla en Radio Alcoy de la original propuesta de la que es autor, encargada por la Mesa del Centro, con el objetivo de revitalizar el casco histórico viernes, 18 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/10/2019) Poco después de acabar la rueda de prensa de presentación de la iniciativa Viure en el Centre, su creador, su mente pensante, Antonio Piñero, director de la agencia creativa Imaginarte, ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles de esta original propuesta. Piñero habla de una de las campañas más ilusionantes y ambiciosas que ha afrontado hasta ahora y explica como pueden participar las parejas interesadas en vivir durante seis días en una casa ubicada en plena plaza de España y que tendrán como premio un año gratuito en un piso real en la Plaza de la Cruz Roja.