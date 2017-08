The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Vivir la Asunción en el Preventorio es un regalo" La fiesta del 15 de agosto centra sus actos en el geriátrico que gestiona la Fundación Mariola La Asunción" lunes, 14 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/08/2017) El patronato que gestiona el Preventorio organiza su fiesta anual del 15 de agosto en que se celebra la Asunción. Los actos comienzan este martes a las seis y media de la tarde con una eucaristía, en la que colabora el Grupo Cantores de Alcoy. A continuación el Grup de Danses Sant Jordi ofrece una actuación. Juan Bernabeu, párroco de San Roque y presidente de la Fundación del Preventorio Mariola La Asunción anima a la participación en esta celebración al aire libre. "Vivir la fiesta de La Asunción en el Preventorio, mirando Alcoy es un regalo, una experiencia única". En la entrevista concedida a Radio Alcoy Juan Bernabeu ha repasado las actividades organizadas con motivo del 50 aniversario de la Fundación y que culminan con la celebración de este martes. Ha destacado las posibilidades de este entorno y señala que la cantina busca quien se haga cargo de ella como negocio.