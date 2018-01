The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA Volver a empezar a través de la lectura Javier Carrascosa presenta su primera novela El Momento de nuestras vidas-El libro narra las dificultades del reinicio tras una ruptura sentimental lunes, 08 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Javier Carrascosa Adrián se adentra en la literatura escrita con El Momento de nuestras vidas. El libro narra la historia de Adrián un jóven que se vé obligado a comenzar de nuevo tras una ruptura sentimental. "Hundido en la soledad y sin apenas esperanza, conocerá a una nueva chica, aunque esta vez todo va a resultar diferente a lo que él esperaba", explica el autor. Una buena lectura con la que hacer más llevadero el complicado reencuentro con la rutina tras las Navidades.