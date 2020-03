The examples populate this alert with dummy content

PLENO Vox evita el respaldo unánime a las mujeres y la diversidad sexual El Ayuntamiento se compromete a estudiar uno por uno los casos de personas que han quedado sin vivienda- Desestimada la moción de Esquerra Republicana para el estudio y solución al hundimiento del centro histórico viernes, 06 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/03/2020) Vox ha bloqueado, con su voto en contra, que las mociones para combatir la LGTBIFobia y de apoyo al día internacional de las mujeres alcancen el rango de declaración institucional en el pleno ordinario de este viernes. El colectivo LGTBI Ponts de Igualdat ha logrado el respaldo de los concejales de PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís, Podem, Guanyar para combatir el odio en el deporte. La moción ha salido adelante con la enmienda planteada por el concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, de dar traslado del asunto a la Consellería de Deporte y las federaciones de deportes de la Comunidad Valenciana. El edil se ha comprometido a la realización de un decálogo al estilo del realizado por un juego limpio para combatir la LGTBIFobia en el deporte. Vox no sólo ha aportado la nota discordante en esta moción, sino que, también su postura contraria a la moción de apoyo a la mujer, -con motivo del día internacional-, ha contrariado al resto de concejales, que sí han apoyado la moción. El portavoz de Vox David Abad ha finalizado su turno con críticas a la frase "sola y borracha quiero volver a casa" que ha tildado de "lo peor para la mujer". Al respecto la concejal de Compromís, Elisa Guillém, ha matizado que la máxima difundida por las redes sociales que el estado de embriaguez deje de ser considerado como un atenuante para la mujer y eximente para el hombre. Otro colectivo también desfavorecido, el de las personas sin hogar, ha visto salir adelante la moción planteada por No mes precarietat. El Ayuntamiento se compromete a estudiar uno por uno los casos de personas que han quedado sin vivienda. El pleno ha apoyado mayoritariamente la moción presentada a la que la concejal de Vivienda María Baca, ha aportado una enmienda para hacerla viable y que consiste en estudiar "caso por caso" a cargo del equipo de especialistas del departamento. Ha sido desestimada la moción que a través de Podem y Guanyar ha planteado Esquerra Republicana. La ausencia de esta agrupación para defender en el salón de plenos su propuesta para el estudio y solución al problema del hundimiento del centro histórico y el hecho de que el Ayuntamiento haya iniciado acciones al respecto ha motivado su desestimación. En el pleno además a preguntas del PP la concejal de Políticas Sociales, Aranza de Gracia ha informado de que la Consellería de Políticas Inclusivas "está en trámite de aceptación" del Centre de Malats Mentals para su recepción y apertura.