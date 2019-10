The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Vuelca un vehículo en la Beniata Efectivos sanitarios han atendido a la conductora que ha salido del automóvil por su propio pie y no presentaba ninguna herida de importancia - Se desconocen las causas del vuelco del coche lunes, 21 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han tenido que actuar en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la vía de servicio de la Beniata sobre las 17 horas, en el que un vehículo ha volcado sobre la calzada. Los efectivos del parque de la Montaña ha intervenido sobre el coche y limpiando la calzada. Según han informado a Radio Alcoy, la conductora ha salido del automóvil por su propio pie y tras ser atendida por los servicios sanitarios no ha presentado heridas de importancia, más allá del lógico susto. Se desconocen las causas del vuelco del vehiculo.