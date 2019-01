The examples populate this alert with dummy content

NUEVO CURSO Vuelta al cole para los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro Las clases se reanudan el próximo lunes, 4 de febrero, y se impartirán en el Centre Cervantes Jove y el Centre Cultural Mario Silvestre martes, 29 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/01/2019) más información Sin Escuela de Teatro por falta de contrato El Ayuntamiento va a poner en marcha de nuevo la Escuela Municipal de Teatro de Alcoy. Cerca de 40 alumnos ya se han preinscrito para volver a formarse como pequeños y pequeñas actores y actrices. Las clases se reanudan el próximo lunes, 4 de febrero, y se impartirán en el Centre Cervantes Jove y el Centre Cultural Mario Silvestre. El Ayuntamiento ya ha adjudicado el contrato a la misma compañía que se encargaba del servicio, La Dependent, y que contempla también el próximo curso 2019-2020. Ha sido después de un largo paréntesis, que comenzó en julio y que imposibilitó reanudar la escuela el mes de septiembre, como ha reconocido Raül Llopis, concejal del área. "Ha habido algún impedimento en todo este procedimiento, pero sí que es verdad que nosotros, en el momento en que supimos que solamente había una empresa que se presentaba, que además era la que ya estaba, La Dependent, hablamos con ellos para dar una viabilidad a todos aquellos que estaban preocupados y querían continuar con la escuela". El Ayuntamiento ha fijado para este miércoles, 30 de enero, a las 19 horas en el Centre Cultural, una reunión informativa para los padres. A partir de entonces se abrirá el periodo de matrícula, hasta el 15 de febrero.