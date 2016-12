The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Vuelta a la normalidad El CD Alcoyano ha retomado los entrenamientos tras las vacaciones navideñas – Mario Fuentes y Jorge Devesa ya están recuperados y el míster podrá contar con ellos para el próximo encuentro martes, 27 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/12/2016) El Deportivo Alcoyano ha vuelto a los entrenamientos después de las vacaciones navideñas, a las que se marcharon el pasado lunes 19 de diciembre tras disputar el último encuentro del año ante el Atlético Baleares en el que se empató 1 a 1 y que llevó al Alcoyano a separarse dos puntos del líder, el Barça B. A pesar de ello, acabar la primera vuelta ocupando la segunda posición era todo un reto a inicio de temporada y es que el Deportivo ha perdido sólo dos partidos de los 19 que ha disputado hasta el momento, y es que a pesar de las numerosas bajas que sufrido la plantilla por lesiones, el resto de jugadores han sabido responder y cumplir con creces jugando en cualquier posición. Fran Miranda todavía está en la enfermería blanquiazul, que sufre una meniscopatía sin rotura y se irá incorporando progresivamente a los entrenamientos. Antes de las vacaciones Mario Fuentes y Devesa también estaban dentro de la enfermería pero ya están recuperados y se espera que vuelvan lo antes posible. En el caso de Mario, ya se han cumplido los dos meses estimados de baja y va a incorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. El objetivo de Fuentes, uno de los capitanes del equipo es llegar lo mejor posible la próximo encuentro del Alcoyano que será el domingo 8 de enero en El Collao ante el Mallorca B, y que el entrenador, Toni Seligrat pueda contar con él. En el caso de Jorge Devesa, se rompió un dedo de la mano y también se espera su vuelta para que el míster pueda contar con los máximos jugadores posibles a falta de que llegue algún refuerzo en el mercado en invierno. El que no estará para el partido ante el Mallorca B será Tomás Ruso, ya que en el último encuentro vio la amarilla que fue la quinta por lo que se perderá el primer partido del año por sanción. El objetivo de este equipo es claro: el play off de ascenso, y por el momento los números van por buen camino, al igual que el estado del equipo, tanto físico como mental y anímico. A la espera de la llegada de algún jugador, lo que no se cree es que haya salidas, ya que algunos jugadores que disputan menos minutos han dejado claro en sus comparecencias en rueda de prensa que tienen a intención de quedarse, como lo dijo en su momento Jorge Hernández, o también López Silva.