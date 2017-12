The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Vuelta y media al gipsy jazz El violinista Ernesto Llorens visita Tragaluz antes de subirse, por primera vez, al emblemático escenario del Teatre Calderón de Alcoy, su ciudad natal - El músico afincado en Nueva York avanza su intención de publicar nuevo trabajo próximamente viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (21/12/2017) Ernesto Llorens, el joven violinista nacido en Alcoy que triunfa en Nueva York y en casi cada rincón del planeta, regresa a su ciudad natal con motivo de su primera gira española. Un tour en el que no está solo. Un elenco de jóvenes de excepción le acompaña: el músico albanokosovar Taulant Mehmeti a la guitarra, la coreana Jeong Lim Yang al bajo y Diego Joaquin Ramírez, el irlandés a la batería. Una mezcla que rescata lo mejor de cada cultura para transformar la propuesta de Ernesto en una gira "más jazz", que le da la vuelta al gipsy más tradicional gracias a la incursión de sonidos eléctricos -derivados, precisamente, de la batería de Ramírez y de los pedales de distorsión, entre otros-. Sobre este y otros temas, como por ejemplo los atisbos de un nuevo trabajo a la vista, hablamos con Ernesto. Un músico que nunca deja de reinventarse y que, por primera vez, se subirá al escenario de un teatro en su ciudad este sábado: al del Calderón, a partir de las 19.30 horas.