The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO Vuelve la competición para el Atletismo Alcoy El club Atletismo Alcoy vuelve a lo grande a la competición - Lorena Rodriguez, no decepciona en su primera carrera martes, 19 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Después de unas cuantas semanas de pretemporada, ha vuelta a la competición para el Club Atletismo Alcoy y ha sido tomando parte activa en la disputa del IV Cross de Sant Joan, que forma parte del circuito autonómico de Cross de la Comunidad Valenciana. El club participó en varias categorías y obtuvo excelentes resultados, en la categoría Senior femenino en la atleta del Atletismo Alcoy Lorena Rodríguez consiguió la 1ª posición en la categoría Máster C femenina, donde además las atletas del club Cristina Diaz y Carmina Camilleri, fueron 2ª y 3ª respectivamente, en Máster A femenina Damaris Caballero obtuvo la 2ª posición y Patricia Llorens acabo 1ª en Máster B femenina. Para completar la actuación en Máster Jordi Gisbert obtuvo la 2ª posición en Máster C masculino. Completando la participación las categorías menores del C.A,Alcoy : Benjamín Fem (sub 10) Iris Muñoz Alevín fem.(sub 12) Alejandra Ferrando, Julia Santonja Alevín Mas (sub 12) Jorge Gisbert, Hugo Gilabert Infantil fem.(sub 14) Gabriela Gisbert, Abril Santonja. Lola Chanfreut, Naomi Ferrando Cadete fem.(sub 16) Mireia Vaño Cadete mas.(sub 16) Roger Plá, Eduard Hilario Juvenil fem (sub 18) Carmen Zanon, María Llacer, Lucia Giner, Alejandra Giner, Altea Plá. Junior mas.(sub 20) Jordi Alan Gimemez Senior mas. Jairo Espí También han competido en categoría Máster, a parte de los que han obtenido trofeo : Raul Roig, Esteban Rajo, Juan Gomis. También la atleta Paula Rebagliato obtuvo la 2ª posición en la media maratón Ciutat de Gandía, corriendo de menos a más, consiguiendo hacer mejor tiempo en la segunda mitad de la prueba. Desde el C.A.Alcoy felicitar a todos los deportistas que ese fin de semana ha llevado el nombre de Alcoy por toda la Comunidad. Informa: CCA