CARTELERA Vuelve el fútbol Después de las vacaciones navideñas, el fin de año y cuando pasen los reyes, el balón volverá a rodar por las diferentes pistas y campos de Alcoy y comarca miércoles, 04 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/01/2017) Con el 2017 y después de todas las festividades navideñas, de fin de año y de los Reyes Magos vuelve el fútbol a Alcoy y a la comarca. En tercera división, el Rayo Ibense juega a domicilio ante el Buñol el domingo 8 de enero a las 16.15h, mientras que el Muro recibe ese mismo día a las 17h al Olimpic. El Rayo Ibense arranca el año más o menos por la mitad de la tabla, está en el puesto 12 con 26 puntos, hasta el momento ha ganado seis partidos, empatado ocho y perdido siete. El rival al que se enfrenta el domingo, el Buñol está por debajo del equipo de Ibi, ya que va antepenúltimo en la tabla con 14 puntos. El Muro ocupa la posición 17 con 17 puntos. Ha ganado cuatro partidos, empatado cinco y perdido doce. El primer rival al que se va enfrentar el Muro este año, el Borriol está en el puesto 13 con 25 puntos. En preferente, la temporada llega a su ecuador con la jornada número 17 en la que el Alcoyano B juega a domicilio el sábado a las 17.15h ante el Alcudia, el Atzeneta viaja para enfrentarse el domingo a las 12h al Oliva y el Contestano recibe el domingo a las 16.30h a la Unió Esportiva Gandía. El Alcoyano B se enfrenta este fin de semana a un partido complicado. El conjunto de Alcoy va antepenúltimo en la tabla con 11 puntos, ya que ha ganado tres partidos, ha empatado dos y ha perdido diez. Su rival, el Alcudia va segundo en la tabla, tan sólo ha perdido un partido y es el equipo menos goleado del grupo con cinco goles en contra. El Contestano, está en el puesto 12 con 16 puntos, ha ganado cuatro partidos, los mismos que ha empatado y ha perdido siete, el rival al que se enfrenta es el líder, la Unió Esportiva Gandía no conoce la derrota en lo que va de temporada, ha ganado nueve partidos y ha empatado siete. En segunda regional la primera jornada del año no se disputará hasta el próximo fin de semana en los días 14 y 15 de enero. En fútbol sala, el Ye Faky, que es el tercer clasificado siendo el equipo de la comarca que más arriba se encuentra en la tabla, recibe al colista, el Pinoso el sábado 7 de enero a las 18h. Y también en este deporte, hay derbi comarcal entre el Futsal Ibi y el Castalla, el sábado a las 18.30h. El Castalla va quinto con 19 puntos, ha ganado seis partidos, ha empatado uno y ha perdido cuatro mientras que el Ibi va sexto con 18 puntos tras haber ganado seis partidos y haber perdido cinco. Derbi comarcal y muy igualado ya que tan sólo hay un punto y un puesto de diferencia entre ambos equipos. La Unión Alcoyana FS juega a domicilio el domingo ante el Calpe a las 12h. El equipo dirigido por Javi Silvestre va antepenúltimo con 10 puntos. En fútbol sala femenino, concretamente en el grupo 2 de la Liga Autonómica, el Santa Rosa recibe al Calpe el sábado a las 20h y la Peña Juan 23 viaja para enfrentarse al Futsal Ibi el domingo a las 12.15h. El Santa Rosa va cuarto en la tabla con 15 puntos tras haber logrado cinco victorias y dos derrotas, mientras que la Peña Juan 23 va último con cero puntos ya que perdido todos los partidos que ha disputado hasta el momento. El Alcoyano de juvenil nacional juega a domicilio el sábado a las 16h ante el Alginet. El equipo blanquiazul ocupa el puesto número 12, con 19 puntos empatado con dos equipos más, su rival está dos posiciones por arriba así que el Alginet es un rival directo en un partido importante.