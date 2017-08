The examples populate this alert with dummy content

RETRANSMISIÓN Vuelve el fútbol a Radio Alcoy Carrusel Deportivo Local arranca este sábado con Ismael Mayor y Sheila García en la retransmisión del encuentro entre el Llagostera y el CD Alcoyano viernes, 18 de agosto de 2017 Carrusel Deportivo Local vuelve a la frecuencia de Radio Alcoy con el arranque liguero que enfrentará al UE Llagostera y Club Deportivo Alcoyano. El sábado 19 de agosto, desde las 17.45 horas podrán escuchar la previa y todo lo que ocurra en el encuentro en el 1485OM, en esta misma página web o a través de la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena Ser. Ismael Mayor con la retransmisión y Sheila García como presentadora y directora de Carrusel Deportivo harán todo lo posible para que la pasión del fútbol y del Alcoyano llegue a los oyentes de Radio Alcoy. Ismael Mayor volverá a poner la voz a las jugadas y los goles del Alcoyano, después de una temporada en la que Marcos Martínez se ha dejado sus pulmones en cada partido por y para los oyentes. Sheila García será la encargada de coger el relevo a Marcos Martínez a los mandos de Carrusel, la ahora directora ha tenido la gran oportunidad de estar con él durante más de un año y aprender de un apasionado del fútbol y de la radio. De antemano, les damos las gracias por escucharnos, seguirnos y apostar por nosotros para vivir la emoción futbolera.