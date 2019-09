The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIÓN DEPORTIVA Vuelve el fútbol sala al polideportivo de Caramanchel Será esta semana, después de cambiar el pavimento de la pista de fútbol sala número 1, propuesta más votada en los presupuestos participativos 2018 viernes, 27 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Esta semana, volverá a haber fútbol sala en el Polideportivo de Caramanchel Juan Agudo Garat, después de cambiar el pavimento de la pista de fútbol sala número 1, propuesta más votada en los presupuestos participativos 2018. Recordamos que la inversión en esta actuación ha sido de 57.846,37 euros, y se ha instalado un pavimento homologado y más adecuado a las disciplinas que se practican que el césped artificial que es el que había hasta ahora y que no está aceptada en el reglamento del fútbol sala para la práctica de este deporte. La actuación todavía no está finalizada puesto que el proyecto incluye una nueva iluminación que será instalada en los próximos días. La aprobación de la licitación de estas obras se realizó el pasado mas de marzo pero, tal como ya se anunció en aquel momento, estaba previsto que las obras no empezaran hasta que no se acabara la temporada de fútbol sala. De este modo se ha aprovechado el parón estival para no interrumpir la temporada y perjudicar lo menos posible a los usuarios del espacio. Hay que recordar que el cambio de pavimento fue una propuesta presentada por los mismos ciudadanos, dentro de la campaña de los Presupuestos Participativos 2018, y fue la iniciativa más votada en aquel momento, demostrando el interés ciudadano para mejorar este espacio, muy utilizado por los deportistas locales. «Estamos muy satisfechos por cómo ha quedado la pista, aquí tenemos una muestra más del buen funcionamiento del presupuestos participativos. Esta fue la propuesta más votada el año pasado, y ahora un gran número de gente podrá utilizarla, no solo de los equipos que forman parte de la liga comarcal que se ha consolidado, también tendremos los niños y niñas que participan en los Jocs Esportius», ha explicado el regidor de Deportes, Miguel Juan Reig.