CD ALCOYANO 3(4)-3 (3)CD CASTELLÓN. Vuelve la magia al Collao El Alcoyano pasa a la siguiente ronda ganando en los penaltis al Castellón. El resultado fue 3-3 –goles de Oscar Díaz, Jony Ñiguez y Moltó para los locales y Alcaina y Jairó x2 miércoles, 09 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano empezaba el partido como lo acabó el pasado Domingo ante el Paterna, con Ruba entrando por banda y poniendo un centro que ninguno de los dos delanteros llegó a rematar. Tras esto el ritmo del partido se frenó, el CD Alcoyano atacaba pero parecía que tenía miedo a tirar a portería y el Castellón tenía la posesión del balón pero sin llegar a atacar la portería defendida por Jose Juan. En el primer tiro a puerta del partido Alcaina, una de las novedades en la alineación de Oscar Cano, hacía un disparo desde fuera del área que se coló en la portería blanquiazul. En el último minuto de la primera parte el conjunto castellonense cometía un penalti sobre Pablo Carbonell, penalti que Oscar Díaz materializaba y ponía las tablas en el marcador para irse con empate al descanso. En la segunda mitad el Castellón dió un paso adelante, llevando el peso del partido e intentando batir a Jose Juan. En el minuto 54 Raúl González tuvo la oportunidad de adelantar al Alcoyano con un remate que se fue alto y cinco minutos más tarde Diakité tuvo también su oportunidad tras una jugada combinativa entre Ruba y Oscar Díaz. En el minuto 68 Vicente Parras movía ficha dando entrada a Acevedo por Fran Machado y diez minutos después hacía el segundo cambio, salía Pau Franch para dar entrada a Jorge Moltó. En el minuto 80 Jairo convertía en gol el primer balón que tocaba para adelantar otra vez al Castellón en el marcador. A dos minutos del final Moltó tuvo la oportunidad de empatar pero el balón se fue por muy poco y en el descuento el árbitro pitaba penalti a favor de los blanquiazules tras una mano del defensa albinegro, penalti que Jony Ñiguez convertía el gol para mandar el partido a la prórroga. A los nueve minutos de la primera mitad de la prórroga Moltó adelantaba al Alcoyano para poner el 3-2 en el marcador. A partir de ahí el Castellón acorraló al CD Alcoyano. En la segunda parte de la prórroga el árbitro anuló un gol de Acevedo y en el último de minuto el colegiado dio por válido un gol del Castellón que previamente el linier había anulado. En la tanda de penaltis empezaba disparando Ruben Díez que marcaba el primero, los blanquiazules empataban por medio de Jony, los dos segundos tiradores erraron el penalti, primero Jairo que paró Jose Juan y después Oscar Díaz que lanzó al larguero. El Castellón se volvía adelantar por medio de Gálvez y Garcés contratacaba marcando el suyo. Carles Salvador y Pablo Carbonell marcaban el suyo. En el quinto y último penalti Muguruza fallaba para el conjunto visitante y Acevedo marcaba para ganar la eliminatoria y pasar a la siguiente Ronda. El próximo rival en la Copa será el Jove Español el próximo miércoles, en liga el rival será el Novelda el sábado a las 17:00 desde las 16:45 en directo en Carrusel Deportivo local.