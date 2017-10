The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN Vuelve la magia de la Nit de Contes al Castell de Cocentaina La nueva edición tendrá lugar este sábado, a partir de las siete de la tarde miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/10/2017) La cita con la magia tiene una cita, a las siete de la tarde este sábado, 14 de octubre, en el paraje de San Cristóbal. Las primeras historias de la Nit de Contes llegan de la mano de los escritores Almudena Francés, Francesc Gisbert y Jordi Raül Verdú, en una merienda en la que se ofrecerá coca con tomate a los asistentes. Cuando caiga la noche, los participantes se dirigirán a pie hasta el castillo hasta llegar a la explanada, donde acabará el encuentro y se explicarán las últimas rondallas, aunque el acceso al interior no se efectuará este año al encontrarse la infraestructura en obras. La concejalía de Promoció del Valencià, organizadora del evento junto a la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat, aseguran que el objetivo de esta nueva edición de la Nit de Contes al Castell es ofrecer una alternativa al Halloween comercial con una propuesta tradicional y genuina.