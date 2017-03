The examples populate this alert with dummy content

PATÍN ALCODIAM Vuelve la OK Liga El Enrile PAS Alcoy recibe el sábado 18 de marzo al Vilafranca a las 20.15h en el Pabellón B del Polideportivo Francisco Laporta – Los de Sergi Punset tratarán de buscar la cuarta victoria consecutiva viernes, 17 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/03/2017) Tras más de un mes, la pelota volverá a rodar por la pista del Pabellón B del Francisco Laporta en el encuentro entre el Enrile PAS Alcoy y el Vilafranca. El partido se disputará en el Pabellón B del Polideportivo Francisco Laporta a las 20.15h del sábado 18 de marzo. El rival del equipo de Alcoy es otro de los rivales directos antes de que la próxima semana arranque el Tourmalet, es decir, los partidos contra equipos de la parte alta como el Reus, Barcelona o el Vic. El objetivo del Alcodiam es sumar la victoria para alcanzar los 30 puntos en esta jornada, ya que su entrenador, Sergi Punset, ha calculado la permanencia en unos 32 o 33 puntos, por lo que de sumar los tres puntos frente el Vilafranca estarían a muy pocos puntos de lograr la tan deseada permanencia. En el partido de la primera vuelta el Enrile ganó al Vilafranca por 3-5. El rival del equipo de Alcoy es antepenúltimo en la tabla con 18 puntos y siendo uno de los conjuntos que más goles ha encajado en lo que va de temporada, 74, aunque el Patín no se diferencia mucho y ha recibido 72 tantos en contra. El Alcodiam llega al partido con los ánimos arriba ya que encadena tres victorias consecutivas y ya se ve un equipo compacto en la pista en el que el trabajo realizado cada semana en los últimos meses está dando sus frutos. Por su parte, el Vilafranca ha ganado cinco partidos, ha empatado tres y ha encajado doce derrotas en lo que va de temporada. En cuanto a sus últimos resultados, en la anterior jornada empató ante el Manlleu y en el último encuentro de febrero perdió ante el Noia. A pesar de todo ello, el Vilafranca visitará Alcoy con el objetivo de sumar y tratar de escalar puestos para no descender de categoría.