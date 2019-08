The examples populate this alert with dummy content

FERIA MODERNISTA Vuelve el taller de tocados y gorros modernistas Es una de las actividades que más expectación genera en los días previos a la Feria Modernista - ACOVIFA y AECC en su sede local son las entidades solidarias locales que lo organizan martes, 06 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/08/2019) Los talleres de tocados y gorros de la Feria Modernista ya tienen preparada una nueva edición. Los días serán martes 17 y miércoles 18 de septiembre de 17,30 a 20 horas en la sala Àgora. Las entidades organizadoras son Acovifa y la Asociación Española contra el Cáncer en su sede local y por ello las inscripciones para participar se deberán realizar en los facebook de estas entidades, con unas cien personas por cada uno de los turnos. Acovifa ya está realizando unos talleres similares en su sede con una gran respuesta. Se deberá llevar la base y en el taller estarán los complementos. Creditex y Tejidos Chimo colaboran en esta iniciativa que han presentado la presidenta de AECC en Alcoy, Maite Alberola, y la vicepresidenta de ACOVIFA, María Teresa García, junto a la concejal de Turismo y Patrimonio, Lorena Zamorano.