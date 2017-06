The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE ALCOYANO Vuelve Toni Aparicio al banquillo Experiencia y carácter, la comisión deportiva del Alcoyano se decanta por Toni Aparicio para sustituir a Seligrat viernes, 16 de junio de 2017 más información Toni Aparicio, primera opción para el Alcoyano A través de un escueto twitt el CD Alcoyano ha anunciado cerca de las 14.30 horas lo que era un secreto a voces desde ayer por la noche. Toni Aparicio, es el nuevo entrenador del Alcoyano para la próxima temporada. El técnico de Enguera cumplirá la segunda etapa con el Alcoyano. En la temporada 98/99 ya dirigió al equipo, por aquel entonces con hombres de la casa y con un presupuesto mínimo. Aún así, Aparicio lo dejó tercero y jugó el play off para subir a Segunda A con tan solo 33 goles a favor. Novelda, Alzira, Olimpic de Xativa, Benidorm, han sido algunos en los equipos que ha entrenado a lo largo de su dilatada trayectoria como técnico. La temporada anterior no entrenó y su último banquillo fue el del Levante B, que lo cogió en descenso y llegó a salvar al equipo valenciano. Gran conocedor de la categoría de Segunda B, pero que de la que estuvo a punto de ascender con el Ontinyent a Segunda División, privado por el conocido “Alcorconazo”. Aparicio firma por un año y en principio será presentado la semana que viene.