TROFEU FILAES 2019 Vuelve el Trofeu Filaes con novedades El Trofeo Filaes 2019, que se celebrará los días 19 y 20 de abril - Cambios para la la modalidad de fútbol para veteranos, las finales volverán a su horario habitual, se proponen nuevas modalidades viernes, 08 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En una reunión celebrada ayer se aprobaron cambios para la la modalidad de fútbol para veteranos, las finales volverán a su horario habitual, se proponen nuevas modalidades El Trofeo Filaes 2019, que se celebrará los días 19 y 20 de abril, presenta novedades para este año, aunque no tan destacadas como el año pasado en el que se cambió el sistema de tramitación de las altas, que se realiza de manera telemática, y la forma de pago, la cual se encarga de unificar la Asociación de Sant Jordi, cosa que los asistentes a la reunión que tuvo lugar a las instalaciones del Centre d’Esports, donde se personó un numeroso grupo de festeros, aplaudieron. El primer cambio viene propuesto por el Centre d’Esports y es el de devolver al horario de las finales de hace 2 años y que fue un éxito. A las 17 horas fútbol sala alevín, a las 18.15 h baloncesto y a las 19.30 h fútbol sala sénior. El año pasado se tuvieron que cambiar para no coincidir con el acto que había programado la Associació de Sant Jordi. También se propuso la creación de una prueba de BTT, puesto que hay un gran número de festeros que practiquen este deporte. Se llevará adelante si hay aceptación y un número mínimo de inscritos. Un cambio que se llevará en veteranos, aprobado por unanimidad a propuesta de la filà Maseros, será que la edad para poder jugar la marcará el año natural de nacimiento y no la fecha de cuando sea el trofeo filaes, es decir, será como el resto de categorías, alevín, infanti, cadete o juvenil. La norma dice que pueden jugar los que este año cumplan 35 años, y dos que cumplan 33 o 34 durante 2019. La normativa este año también especificará que las eliminatorias en caso de empate, tanto en fútbol 7,8 o sala se decidirán con una ronda de 3 penaltis. Hasta ahora a la normativa el que se decía era que se haría según el reglamento, lo que el año pasado provocó problemas en fútbol-7 veteranos, puesto que un árbitro no sabía si eran 3 o 5 penaltis. Se recordó lo que dice la normativa, que si una filà no se presenta a la competición será sancionada en no poder participar en esta modalidad el año siguiente, a no ser que aporte un justificante del motivo de la no comparecencia. También se recordó que en el banquillo con los suplentes, solamente podrán estar las personas inscritas tanto como deportistas como delegados. Por último, también se puso sobre la mesa la edad mínima de los jugadores de tenis mesa, que podría ser de 10 años; creando una categoría sub-16. Como ya se hizo el año pasado tal de evitar todo el papeleo, desde la concejalía de deportes se han preparado unos formularios en formato digital que se remitirán a cada una de las filaes y que a la vez tendrán que ser rellenados y enviados de vuelta desde el correo de la filà; de este modo se puede ejercer una tarea de verificación. La designación de los equipos y de los delegados se tiene que enviar al correo alcoydeportes@gmail.com. Por otro lado, el listado de los jugadores, en formato excel, tiene que ser remitido al correo museualcoidelafesta@gmail.com; con esta lista, la Asociación de Sant Jordi podrá verificar pues que todos los inscritos sean festeros y su edad. Toda esta información tendrá que ser recibida el 20 de marzo como muy tarde. El edil de deportes, Alberto Belda, destaca el carácter festivo de la competición: «tenemos que asegurar que el Trofeu Filaes sea un acontecimiento que conjugue deporte y fiesta, pero desde una vertiente lúdica y de hermanamiento, dejando de banda disputas y rivalidades innecesarias, es importante resaltar que gracias al buen entendimiento con la associació de Sant Jordi, la inscripción es muy sencilla». Tampoco olvida Belda el carácter inclusivo de la competición: «la norma que permite los equipos ser mixtos continúa vigente; las festeras de pleno derecho tienen que disfrutar de las mismas oportunidades que los festeros, y consideramos que el deporte no tiene que ser una excepción».