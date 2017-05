escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/05/2017)

El entrenador del Club Deportivo Alcoyano, Toni Seligrat, asegura que es el fichaje estrella del play off. El técnico valenciano hace referencia así a Mario Arques, centrocampista, y no porque acabe de llegar al club si no porque lleva desde enero lesionado y sin disputar ningún minuto. El 23 de abril, tras más de tres meses volvió a entrar en convocatoria en el partido frente el Hércules pero no jugó, posteriormente, el club confirmó que Arques continuaba teniendo molestias. Ahora, en mayo, parece que ya está recuperado y está entrenando con el resto de la plantilla. “Estos meses he hecho todo lo que ha estado en mis manos para poder recuperarme cuanto antes y sobre todo estar en forma”, ha asegurado Mario Arques en su visita al Café del Alcoyano desde Premium Sport Café.

Respecto a las palabras del míster de su vuelta para la promoción, ha señalado que “fichaje estrella no lo sé pero ayudar estoy seguro que sí”. Arques parece que ya está disponible para jugar. “Vuelvo con mucha ilusión, descansado, también es verdad y voy a aportar todo lo que yo sé y lo que hasta ahora no he podido demostrar al 100%”.

En cuanto a su trayectoria como blanquiazul, el 16 octubre de 2016 fue titular frente el Badalona, en los partidos posteriores estuvo en el banquillo y disputó de minutos sustituyendo a otros jugadores y ante el Espanyol B, el 2 noviembre, volvió a ser otra vez titular.

En noviembre sufrió su primera lesión, el mediocentro sufría una lesión muscular grado 1 en el cuádriceps del muslo derecho. Después, en enero, llegó la lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante más de cuatro meses. El 15 de enero no entró en convocatoria del partido ante el Cornellà por un esguince leve en el ligamento lateral interno de la rodilla.

A pesar de todo ello, Arques, ha señalado en el Café que “es uno de los años que más he aprendido. El míster con sus charlas nos ha enseñado mucho”. Con la mente puesta en el play off, el centrocampista alicantino ha indicado que “desde fuera lo ves de forma diferente, sufres más”, haciendo alusión a los partidos que ha visto desde la grada. Arques también ha querido dedicar unas palabras a sus compañeros, cuerpo técnico y club. “Agradecer también este tiempo porque me han esperado. El club ha seguido confiando en mí como el primer día”.

Todavía falta un partido antes de que se conozcan los rivales del Alcoyano en la promoción. El rival es el Atlético Baleares, y aunque para muchos este encuentro pueda parecer un trámite, Arques no lo ve así. “Ante todos somos profesionales, ellos se juegan el play off pero nosotros nos jugamos el puesto, llegar con buenas sensaciones al play off y también el respeto de otros equipos que esperarán que salgamos al campo a ganar y a disfrutar como hemos hecho siempre”.

Respecto al colofón de la temporada, tanto el centrocampista como el resto del equipo lo tiene claro. “El vestuario es muy exigente, no nos conformamos con ser segundos, queremos ascender al equipo”.