NADAL Xàtiva prepara el seu Betlem Monumental Es tracta d'una instal·lació de 1.600 metres quadrats amb figures a tamany real o animals de veritat, entre altres atractius, ubicat en l'Albereda Jaume I - Parlem amb el regidor Ricardo Martínez viernes, 13 de diciembre de 2019 La capital de la Costera, Xàtiva, ho té tot preparat per al Betlem Monumental, que afirmen és el més gran d'Espanya, amb prop de 1.600 metres quadrats, figures de tamany real, animals de veritat i molts atractius que explica en Radio Alcoy el regidor Ricardo Martínez. Des del dissabte 14 de desembre fins al 6 de gener, estarà montat aquest Betlem de grans dimensions en l'Albereda Jaume I de Xàtiva.