NACIMIENTO Xavi estrena el paritorio El primer bebé que ha venido al mundo en Alcoy en 2019 ha nacido a las 6 horas y 37 minutos del 1 de enero - El Virgen de los Lirios cerró el 2018 con 1.000 nacimientos martes, 01 de enero de 2019 Xavi ha sido el primer niño que ha venido al mundo en 2019 en el hospital Virgen de los Lirios de Alcoy a las 6 horas y 37 minutos del martes 1 de enero. El pequeño ha pesado 3 kilos y 600 gramos al nacer y sus padres, Juan Carlos y Yasmina, son vecinos de Castalla. El parto ha sido laborioso puesto que los padres han estado toda la noche en el paritorio hasta que, casi a las siete de la mañana, ha nacido Xavi. Este esfuerzo ha hecho que hayan preferido descansar y que no podamos escuchar sus voces. El año 2018 ha concluido con unos 925 partos, lo que teniendo en cuenta los alumbramientos de gemelos, supone el nacimiento de 1.000 niños y niñas en los pasados doce meses. Es una cifra que se viene manteniendo en los últimos años, con un ligero ascenso en este 2018, según fuentes del hospital. Los responsables de este centro médico de referencia de la comarca calculan que unos cinco los partos mensuales llegan desde departamentos de salud limítrofes por el buen funcionamiento del paritorio del Hospital Virgen de los Lirios.