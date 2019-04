The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Xesca Lloria coordinará la campaña del PSOE de Alcoy para el 26 M La periodista asume la tarea de organizar y comunicar los proyectos que proponen los socialistas alcoyanos para la próxima legislatura martes, 09 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/04/2019) La periodista del periódico El Nostre, Xesca Lloria, es la nueva coordinadora de campaña del PSOE de Alcoy para las próximas elecciones municipales. Lloria ha agradecido al secretario general de los socialistas alcoyanos, Jordi Martínez, y al candidato a la alcaldía Antonio Francés, la confianza depositada en ella en esta nueva etapa en la que se inicia. Según sus palabras, "afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y con responsabilidad. Es un reto personal y profesional y no perdiendo de vista que el objetivo final es Alcoy y la gente que vivimos en esta ciudad". El alcaldable socialista, Antonio Francés, destaca la implicación de Lloria con Alcoy. "Xesca es una grandísima profesional de la comunicación y una gran conocedora de la realidad de nuestra ciudad, de los problemas y retos que tiene nuestra ciudad. Por eso, le trasladamos la propuesta de que nos ayudara y formara parte de nuestro equipo". Los ediles del PSOE y otros miembros del partido han arropado a Lloria en su presentación, este martes, en la sede de los socialistas alcoyanos.