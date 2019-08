The examples populate this alert with dummy content

FESTIVIDAD Xixona lo tiene todo previsto para sus fiestas de Moros y Cristianos El concejal de Fiestas, Ricardo Mira, y el presidente de la Federación, Jony Gras, han visitado Radio Alcoy para hablar sobre estas celebraciones jueves, 22 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/08/2019) Xixona lo tiene todo preparado para celebrar las Fiestas de Moros y Cristianos en honor San Bartolomé y San Sebastián. Mañana viernes empezarán los días centrales con la Nit del Soparet con actos como l’Encontre de Bandes, el Desfile dels Xiquets o la propia Nit del Soparet. El sábado 24 será el día central con la interpretación del Himno de Fiestas, la Misa a San Bartolomé o la Banyà. Por la tarde a partir de las 18 horas será el momento clave del inicio de la Entrada de Moros y Cristianos, en la que participarán cerca de 2.000 personas, entre festeros, músicos y ballets. Domingo 25 tendrá lugar otros actos como la Diana, las embajadas o la retreta y el lunes 26 será el juicio del Moro Traidor, el Alardo, el Kabileo, la Misa a San Sebastián, la Embajada o la Procesión, entre otros.