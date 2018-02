Xylella: zona zero

escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (02/02/2018)

RADIO ALCOY ha estat a la zona zero de xylella fastidiosa, a Guadalest, a la primera parcel·la on va ser detectada el bacteri en ametllers de la província. D'allí s'ha estés a altres termes municipals de La Marina i de El Comtat, com Balones, Fageca o Famorca.

En 2012 els productors van començar a comprovar un descens en el rendiment d'uns ametllers que ja no existeixen. Han estat arrencats en aplicació d'un protocol d'erradicació que rebutja l'Associació d'Afectats per Xylella. El seu portaveu Adolfo Rives, sosté que cap altre país s'ha adoptat una solució tan dràstica.

L'Associació de Joves Agricultors (ASAJA) dóna suport a la reivindicació dels afectats. La tècnic del sindicat agrari a la comarca, Teresa Alemany, sosté que l'erradicació no és efectiva i que la legislació europea ofereix alternatives. Des de l'estiu la Conselleria d'Agricultura ha reconegut 5 brots de xylella a la província.