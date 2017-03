The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “Ya estoy casi recuperado” Mariano Sanz, delantero del Deportivo, ha visitado el Café del Alcoyano en Premium Sport Café hablando su vuelta a los terrenos de juego, el campeonato de liga y la recta final de temporada jueves, 30 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/03/2017) Mariano Sanz ha sido el invitado al Café del Alcoyano, programa emitido desde Premium Sport Café, en la semana en la que el Club Deportivo Alcoyano recibe al Espanyol B. Al igual que en la primera visita al programa del delantero blanquiazul, el Alcoyano recibe a un filial, al Valencia Mestalla en febrero y en esta ocasión al filial perico. El delantero en su día, apostó por un 2-0 a favor de su equipo, y esta semana repite resultado para ver si se vuelve a acabar el partido con un 3-0 para los blanquiazules. Sanz ha hablado sobre la lesión que le mantiene ahora mismo en la enfermería. “Tuve una pequeña lesión en el isquiotibial, ya estoy casi recuperado, para este fin de semana quizá es un poco precipitado pero para la próxima contra el Ebro espero que sí”. El delantero, que en su carrera deportiva apenas se había lesionado, esta temporada ha sufrido varias lesiones, esta misma razón mantiene alejado a Mario Arques de los terrenos de juego desde enero, esta semana ha salido de la enfermería y Sanz asegura respecto a su compañero que “el equipo le echa de menos”. En cuanto a la derrota de la pasada jornada ante el Prat, el de Benidorm, la considera “un tropiezo”. Un obstáculo que para el equipo no es demasiado grande a superar ya que mantienen el objetivo de finalizar el 14 de mayo como campeones de liga. “Seguimos luchando por el primer puesto, estamos a cinco puntos del primero, a cinco puntos del cuarto, sinceramente confío en que sacando lo que tenemos en casa y alguno que tenemos fuera, el Barça B pinche. Lo vimos en las temporadas anteriores, que los primeros en las últimas jornadas siempre lo pasan mal, hay muchos nervios, concretamente en la temporada pasada tres primeros perdieron el liderato en la última jornada, así que la verdad que confío en ello”, ha explicado Sanz. El delantero blanquiazul espera que el pensamiento del míster, Toni Seligrat, referente a los goles de él y del resto de jugadores ofensivos se cumpla. Y es que, el técnico valenciano confía en que sus delanteros van a acabar la temporada en “sus números”, tal y como se suele referir a la cantidad de goles anotados por los delanteros de los equipos de fútbol.