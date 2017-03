The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Ya llevamos dos años de gira sin animales" Enrico Macaggi, gerente del Circo Wonderland, presenta el espectáculo que llega este fin de semana a Alcoy y se defiende de las críticas "injustas" de las asociaciones animalistas viernes, 17 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/03/2017) El Circo Wonderland llega este fin de semana en Alcoy. "Soy ya cuarenta años de recuerdos con esta ciudad", recuerda Enrico Macaggi, gerente del Circo Wonderland. En la entrevista repasa las principales anécdotas como las bodas y nacimientos de integrantes del circo en Alcoy, los partidos de fútbol con los bomberos y su participación en la película Balada triste de Trompeta que Alex de la Iglesia rodó en Alcoy. "De esto hace ya tres años. Estuvimos entonces 20 días apróximadamente de rodaje y fue una experiencia distinta y bonita". En la cara negativa Enrico Macaggi aprovecha su presencia en Hoy por Hoy Alcoy para defenderse de las críticas de las asociaciones animalistas. "Ya llevamos dos años de gira con espectáculos sin animales. No obstante seguimos recibiendo críticas injustas". De las novedades de este año destaca el número inspirado y Peter Pan. La funciones previstas en Alcoy son este viernes 17 de marzo a las 19,00 horas, el sábado 18 a las 17,00 y 19,30 y el domingo 19 a las 12,00 y las 17,00 horas.