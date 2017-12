escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/12/2017)

José Galiana explotó por los arbitrajes que está teniendo su equipo. “ Es increíble que en 17 partido no tengamos ni un penalti a favor. El otro día, a Mariano le hacen un penalti de libro , le dan un mordisco y al final es a él al que le caen cuatro partidos. Sé que la labor de los árbitros es difícil, pero no me dan argumentos para defenderles, ya no puedo defender más a los árbitros. Lo que pasa aquí no es normal”. Así de indignado estaba el técnico tras conocer la sanción en la misma rueda de prensa.

Galiana además habló de las dificultades del partido ante el Saguntino. “ Es un campo difícil que el que mejor se adapte tendrá mucho ganado. Es un campo donde los registros son diferentes”, explicó. El entrenador no podrá contar con Mario, Álvaro, Mariano y una serie de dudas para el choque ante el equipo saguntino. Lino, estará disponible después de cumplir dos partidos de sanción. El otro delantero, Mariano ha sido sancionado con 4 partidos, por lo que hasta el 21 de enero no volverá a jugar, perdiéndose los partidos ante Saguntino, Ontinyent, Llagostera y Hércules.

El Alcoyano jugará el sábado ante el Atl. Saguntino en la localidad valenciana a las 17.00 horas. Desde las 16.45, Radio Alcoy les contará en directo todo lo que pase en el partido. Lo podrán seguir en el 1485 de OM, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web.