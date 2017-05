The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Ya no vale cualquier espacio, hay que dar valores, imagen y confianza" El Empresario Europeo del Año, el industrial de Castalla y fundador de Actiu, Vicent Berbegal, reivindica el suelo industrial de calidad como reto para incentivar el desarrollo empresarial martes, 16 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora de la economía (16/05/2017) Vicent Berbegal, fundador de Actiu y Empresario Europeo del Año, tras recibir este premio concedido en los European Bussines Award, en Dovroknik (Croacia), recibe a Radio Alcoy. En la entrevista habla de lo que supone ser el primer español en la historia de los premios en alzarse con este reconocimiento que promueve la excelencia comercial yreconoce la innovación empresarial. A punto de cumplir 50 años al frente de Actiu, Vicent Berbegal habla de sus orígenes, en 1968, como fabricante de complementos de hogar y de la evolución de la empresa que cuenta con reconocimientos y certificados de calidad como LEED, GOLD o WELL. Berbegal también se posiciona, al final de la entrevista, sobre asuntos que preocupan a empresarios de la zona como el Corredor Mediterráneo, los problemas de suministro eléctrico o la necesidad de suelo industrial de calidad. "Ya no vale cualquier espacio. Hacen falta espacios que den valores, imagen y confianza a la gente que te visita y eso forma parte de todos, de la Administración y los empresarios".