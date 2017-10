The examples populate this alert with dummy content

COLOR ROAD “Ya pensamos en la segunda edición” El concejal de Deportes Alberto Belda hace balance de la primera edición del Color Road en Ser Deportivos martes, 03 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/10/2017) más información Color y la diversión a caudales “Estamos muy satisfechos de la participación en esta primera edición. Ya trabajamos para el año que viene”. Contundente y satisfecho por los resultados, el concejal de Deportes Alberto Belda ha ce balance de la primera edición de Color Road Alcoy en Ser Deportivos. El edil muestra su compromiso para una segunda edición, agradece a todos los participantes, casi 1800 inscritos, y pide disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas. Belda asegura que “se ha demostrado que la gente joven se puede divertir en familia y se pueden hacer muchas cosas los sábados. El objetivo se ha cumplido y estamos muy contentos por la implicación de colectivos que han participado y han colaborado para que esto salga bien”. Escucha todo lo que ha dicho Alberto Belda en Ser Deportivos.