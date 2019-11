The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Yo he venido para ascender” Pau Franch es nuestro invitado en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 21 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Diez años después, Pau Franch vuelve al Alcoyano. Sin duda uno de los fichajes estrella del verano. El delantero mucho más curtido, vuelve a un equipo que reconoce haberle dado mucho cariño y haber estado muy a gusto en su anterior etapa. Hoy tratamos de conocerlo un poco más, como han sido esos diez años en diferentes equipos, sus inicios, amigos… La actualidad del equipo también ha sido otro de los puntos que hemos tratado con el jugador de Betxi ( Castellón) . No te pierdas todo lo que hemos hablado con Pau Franch desde Premium Sport Café con la colaboración de Héctor Rúa.